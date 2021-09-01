الرئيس الايراني يؤكد ضرورة التعاون في المحافل الدولية لاحباط الحظر

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ضرورة التعاون في المحافل الدولية لاحباط الحظر.

ولفت الرئيس رئیسي، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره النيكاراغوي دانيل اورتيغا مساء الثلاثاء، الى ان تزامن انتصار الثورة الاسلامية في ايران وثورة نيكاراغوا يسهم في توطيد الاواصر بين شعبي البلدين، وقال ان السياسة الخارجية الايرانية تقوم على تعزيز العلاقات مع بلدان اميركا اللاتينية وبحر الكاريبي ومنها نيكاراغوا.

واعتبر المواقف المشتركة لشعبي البلدين في مواجهة اطماع اميركا بمثابة رصيد قيم في التعاون والتقارب على الصعيد الدولي بهدف الدفاع عن السيادة الوطنية للبلدان والشعوب المستقلة.

واكد ضرورة التعاون بين البلدين في المحافل الدولية بهدف احباط الحظر الاميركي وجعل اجراءات النظام الاميركي ضد البلدان والشعوب المستقلة لاسيما ايران ونيكاراغوا باهظ الثمن له.

من جهته أكد الرئيس النيكاراغوي دانيل اورتيغا، خلال الاتصال الهاتفي، ان بلاده ستواصل بقوة نهج توطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان اميركا ترمي للنيل من بلدان اميركا اللاتينية بشكل سافر كما استهدفت تضامن نيكاراغوا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لذلك فان الحفاظ على التكاتف وتعزيز التضامن بين الشعبين أمر يحظى بأهمية بالغة جدا.

وقال اورتيغا ان الوعي بين شعوب العالم قد ازداد لذلك ينبغي تعزيز نهج الكفاح من أجل ارساء السلام والعدل على الصعيد العالمي عبر توطيد الاواصر.التعاون في المحافل الدولية

المصدر: وكالة ارنا