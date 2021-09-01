إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق البريج وسط قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 مواطنين إثر استهدافهم في الفعاليات الشعبية شرق مخيم البرج وسط القطاع.

وبينت الوزارة أن الإصابات الثلاثة والتي وصفت جراحهم بالمتوسطة وصلت مستشفى شهداء الاقصى في المحافظة الوسطي ويتم تقديم لهم العلاج اللازم.

يشار الي أن عشرات الشبان الفلسطينيون في قطاع غزة يشاركون بشكل يومي في فعاليات الإرباك الليلي أحد الأدوات الشعبية التي أعلنت عن تفعليها الفصائل الفلسطينية، لمواجهة سياسات الاحتلال واجبره على رفع حصاره المفروض على القطاع منذ عام 2007، والتي تقام قرب السلك الزائل لقطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم