حزب الله استقبل وفدا من أهالي مغدوشة: لتعزيز الإستقرار ومنع تكرار ما حصل

زار وفد من بلدة مغدوشة ضم رئيس البلدية السابق الدكتور غازي ايوب، مختار البلدة إميل قسطنطين، منسق التيار الوطني الحر فادي حبقوق وعدد من وجهاء البلدة، مركز حزب الله في مدينة صيدا والتقى مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر في حضور الحاج حسين السارجي، وجاءت الزيارة عقب لقاء عقد في بلدة مغدوشة في حضور فعاليات سياسية وأهلية وضمن مسار العمل للتهدئة وتثبيت الإستقرار بين البلدتين .

ولفت بيان للحزب الى انه “جرى البحث في سبل تعزيز الاستقرار بين البلدتين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة”. ووجه اللقاء “التحية والتقدير لكل من ساهم في انجاح مساعي التهدئة وعلى رأسهم دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري وقيادتي حزب الله وحركة أمل”.

وأكد المجتمعون أن “ما حصل كان وقعه أليما على ابناء البلدتين الذين يعملون بكل جهد لعدم تكرار هذا المشهد الغريب عن هذه المنطقة، التي قدمت التضحيات والدماء من أجل الحفاظ على العيش المشترك والتنوع فيها”. كما نوه اللقاء ب”المبادرات الطيبة من أبناء البلدتين والتي تمثلت بالاسراع لترميم مزار ديني وبإسقاط دعاوى قضائية ، وهذا يؤكد أن عمق ومتانة العلاقة الطيبة بين البلدتين أقوى من أي حدث يحصل”.

وطلب المجتمعون “مواصلة العمل مع كل القيمين والمعنيين لتعزيز العلاقة بين البلدتين ومع كافة أهالي المنطقة”.

من جهته شكر ايوب باسم الوفد، “للرئيس نبيه بري ولقيادة حزب الله، جهودهم من أجل تثبيت التهدئة بين البلدتين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام