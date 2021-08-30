المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: حوارات ايران في محادثات فيينا مضت حتى الآن وفق مصالحها القومية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 11:00

المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: حوارات ايران في محادثات فيينا مضت حتى الآن وفق مصالحها القومية

منذ 1 ساعة 30 August، 2021
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