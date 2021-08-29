أهالي عنقون: على الاجهزة الامنية تعقب المتورطين بالإشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم

دعا أهالي بلدة عنقون الجنوبية الأحد “الاجهزة الامنية الى ممارسة دورها بتعقب المتورطين بالاشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم”.

وقال الاهالي في بيان لهم “كلنا نعلم أن ما نمر به اليوم في لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت خلفها بعض المشكلات الفردية في العديد من المناطق بإختلاف المكان والزمان، مع التأكيد على السبب بما معناه تأمين أقل الحقوق المعيشية لشعب عانى ما عاناه”.

وأوضح البيان أن “الاشكال الذي حصل بين أهلنا في بلدة عنقون واخواننا في بلدة مغدوشة هو إشكال فردي، وأن أهالي بلدة عنقون يدينون بشدة الحادث الاليم الذي وقع من قبل بعض الشبان أول من أمس عند محطة توتال ببلدة مغدوشة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام