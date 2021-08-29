أهالي عنقون: على الاجهزة الامنية تعقب المتورطين بالإشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2021 - 19:38

أهالي عنقون: على الاجهزة الامنية تعقب المتورطين بالإشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم

منذ 2 ساعة 29 August، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

دعا أهالي بلدة عنقون الجنوبية الأحد “الاجهزة الامنية الى ممارسة دورها بتعقب المتورطين بالاشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم”.

وقال الاهالي في بيان لهم “كلنا نعلم أن ما نمر به اليوم في لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت خلفها بعض المشكلات الفردية في العديد من المناطق بإختلاف المكان والزمان، مع التأكيد على السبب بما معناه تأمين أقل الحقوق المعيشية لشعب عانى ما عاناه”.

وأوضح البيان أن “الاشكال الذي حصل بين أهلنا في بلدة عنقون واخواننا في بلدة مغدوشة هو إشكال فردي، وأن أهالي بلدة عنقون يدينون بشدة الحادث الاليم الذي وقع من قبل بعض الشبان أول من أمس عند محطة توتال ببلدة مغدوشة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

حركة أمل

حركة أمل نفت علاقتها بإشكال مغدوشة: أمر غير مقبول ولن نقبل بإستمرار الوضع الراهن

أكدت حركة أمل في بيان لها الاحد أن “لا علاقة لها بأي شكل من الإشكال بما حصل في بلدة مغدوشة”. وقال البيان إن “هذا الاشكال هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمت إلى أدبيات العيش المشترك التي لطالما تمسكت بها الحركة ودفعت الدم في سبيلها وفي سبيل حماية مغدوشة ...