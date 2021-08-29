لجان المقاومة: على العدو أن يدرك أننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك

اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن القصف الصهيوني الغادر على مواقع المقاومة لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته لانتزاع حقه في الحياة بحرية وكرامة.

اللجان حذرت “العدو الصهيوني من التمادي في عدوانه وتغوله بدماء ابناء شعبنا وعليه ان يدرك اننا لن نسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك”.

كما وجهت التحية للشباب الثائر في وحدات الارباك الليلي الذين تظاهروا ليلة امس شرق غزة رفضا للحصار الصهيوني الظالم على القطاع.

ورأت أن “فعاليات شبابنا الثائر ستستمر وتتصاعد بكل قوة حتى رفع الحصار عن القطاع وسيبتكر الشباب ادوات جديدة لاجبار العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة”.

المصدر: فلسطين اليوم