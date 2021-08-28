وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي الآن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 18:58

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يلتقي الآن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد

منذ 29 mins 28 August، 2021
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