بلدية مغدوشة: إقفال محطات البلدة لبلورة آلية أفضل للعمل

أسفت بلدية مغدوشة، للاشكالات التي حصلت على أرضها وذلك نتيجة تراكمات وتجاوزات مرفوضة كليا عاشتها البلدة على مر أسابيع.

واستنكر رئيس البلدية رئيف يونان والاعضاء في بيان، “الاعتداء الآثم الذي طال أبناء البلدة وخصوصا على الدكتور هشام حايك المعطاء والمعروف بتضحياته من أجل الجميع، والساعي دائما لتحقيق مصلحة البلدة”، مؤكدين أن “هذه الأعمال والتصرفات المشينة مدانة جملة وتفصيلا وبشكل لا يقبل الجدل”.

وأكد أن “البلدية لن تألو جهدا من أجل رفع الضيم عن سكان البلدة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على أهلنا وممتلكاتنا، كما نوجه نداءنا للقوى الأمنية للقيام بدورها وإلقاء القبض على المعتدين”، موضحا أن “البلدية ستقوم بكافة الإجراءات الآيلة لمنع تكرار ما حدث ومنها إقفال جميع محطات الوقود إلى أجل غير مسمى إلى حين تبلور الآلية الأفضل في حفظ الأمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام