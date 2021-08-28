نائب رئيس دولة الامارات خلال لقائه أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد: الأمير تميم شقيق وصديق والشعب القطري قرابة وصهر والمصير الخليجي واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 13:56

نائب رئيس دولة الامارات خلال لقائه أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد: الأمير تميم شقيق وصديق والشعب القطري قرابة وصهر والمصير الخليجي واحد

منذ 25 mins 28 August، 2021
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