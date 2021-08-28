هذه الفئات من البشر “يحبها” البعوض أكثر من غيرها!

الصيف لا يعني فقط مواسم الحصاد وقطف الثمار والإجازات ولم شمل العوائل؛ بل تكاد لدغات البعوض وخاصة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة ملازماً لهذا الفصل الرائع أيضا.

هناك بعض الحيل والنباتات المفيدة لتجنب البعوض، غير أن تلك الحشرة تفضل فئات معينة من البشر، حسب ما نشرت مجلة Freundin الألمانية المتخصصة بشؤون المرأة نقلا عن أخصائيين:

طوال القامة: ينجذب البعوض للناس الذين يفرزون كمية أكبر من غاز ثاني أوكسيد الكربون. طوال القامة لديهم رئتين أكبر حجماً، وبالتالي يستنشقون ويفرزون كمية أكبر من الهواء.

الحوامل: إذا كنت حاملاً، فيجب أن تتوقعي المزيد من لدغات البعوض. ويعود ذلك إلى أن الحامل تفرز كمية أكبر من غير الحامل من غاز ثاني أكسيد الكربون؛ إذ أنها تتنفس عنها وعن جنينها.

الرياضيون: ممارسة الرياضة تؤدي إلى إنتاج الحمض اللبني، الذي يفرز بالدرجة الأولى عن طريق العرق. البعوض يحب حمض اللبن. ومن هنا فهو يستهدف النشطاء بدنياً قبل الخاملين.

ذوو زمرة الدم “و” (O): أظهرت دراسة أن ذوي زمرة الدم “و” (O) يتعرضون لقرصات البعوض بمقدار ضعفين من حاملي زمرة الدم “أ” (A). بينما يقع حاملو زمرة الدم “ب” (B) في المنتصف تماماً بين حاملي الزمرتين السابقتين من حيث تعرضهم للدغات البعوض. واكتشف الباحثون أن 85 بالمائة من البشر يفرزون عن طريق الجلد مادة كيمائية يتعرف من خلالها البعوض على زمرة الدم.

المصدر: dw.com