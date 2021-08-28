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August 28 2021 - 11:02

استشهاد فتى متأثرًا بجراح خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

منذ 2 ساعة 28 August، 2021
عمر حسن أبو النيل من منطقة التفاح شرق غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة فجر السبت استشهاد الفتى عمر حسن أبو النيل من منطقة التفاح شرق غزة متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة “كسر الحصار” شرق مخيم ملكة إلى الشرق من مدينة غزة السبت الماضي.

يُشار إلى أن مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت السبت الماضي في مخيم ملكة شرق مدينة غزة بدعوة من الفصائل الفلسطينية لإحياء الذكرى الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى وللمطالبة بتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار بعد “معركة سيف القدس” لإدخال البضائع وفتح المعابر وادخال المنحة القطرية وإعادة الاعمار.

المصدر: فلسطين اليوم

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