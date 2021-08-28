وزير الخارجية الايراني يؤكد ترحيب بلاده بأي مبادرة إقليمية من قبل العراق

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيبدأ أعماله السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم . ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الجوار العراقي (باستثناء سوريا)، قطر والإمارات ومصر، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان.

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق. ومن المتوقع أن تعقد بعض الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر بين بعض الدول المشاركة التي تشهد بعض الخلافات.