دراسة بريطانية: خطورة النقل إلى المستشفى أعلى مرتين مع السلالة دلتا

أظهرت دراسة أن خطورة النقل إلى المستشفى بسبب الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا ربما تكون أعلى مرتين مقارنة بنسبة النقل بسبب الإصابة بالسلالة ألفا.

وقام باحثون من جامعة كامبريدج وهيئة الصحة العالمة في بريطانيا بتقييم أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الفترة بين نهاية آذار/ مارس ونهاية أيار/مايو 2021 من أجل دراستهم.

وتنطبق النتائج التي نشرت في دورية “لانسيت للأمراض المعدية” على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. ولم تسمح البيانات باستخلاص أي نتائج بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل.

وحتى الآن، أظهرت الدراسات فقط المعدل الأعلى لانتقال عدوى السلالة دلتا، إلا أنه لا يوجد دليل موثوق بشأن خطورة مسار حاد لكوفيد19- .

ووجد الباحثون أن معدل خطر النقل إلى المستشفى خلال أسبوعين من الإصابة بالسلالة دلتا يبلغ 26ر2 مرة. وكان خطر النقل إلى المستشفى 45ر1 مرة أعلى من الإصابة بالسلالة ألفا.

ومن بين أكثر من 40 ألف حالة تم تقييمها في الدراسة، كان هناك 8ر1 % فقط حصلوا على التطعيم الكامل، وهو ما يفسره الباحثون كتأكيد جديد على الحماية الفعالة التي تقدمها اللقاحات.

وكان من بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في الدراسة، 74% لم يتلقوا التطعيم و24% حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.

وقالت آن بريسانيس، من جامعة كامبريدج، وهي من الباحثين المشاركين في الدراسة “بحثنا يؤكد أنه في ظل غياب التطعيم، تفشي دلتا سيضع عبئا أكبر على أنظمة الرعاية الصحية مقارنة بتفشي وباء من السلالة ألفا”.

وأضافت “تلقي التطعيم الكامل هو عامل حاسم لتقليص خطر حدوث إصابة الفرد بأعراض السلالة دلتا في المقام الأول، والأكثر أهمية تقليص خطر إصابة المريض بدلتا بمرض خطير والاضطرار إلى نقله إلى المستشفى”.

يذكر أن السلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، هي السلالة الأكثر انتشارا الآن في العديد من الدول، ومن بينها بريطانيا وألمانيا.

المصدر: dpa