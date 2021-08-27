خطبة الجمعة لسماحة الشيخ علي دعموش 27-8-2021

نص الخطبة

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) 69.

ويقول تعالى في سورة الفاتحة: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).

في الجمعة الماضية تحدثنا عن ان الصراط المستقيم هو دين الله والاسلام بكل ابعاده الفكرية والعقيدية التشريعية والاخلاقية وفي هذه الجمعة واستكمالا للحديث السابق ساتحدث عن التحديد الواقعي والخارجي لهذا الصراط من خلال النماذج الحية والملموسة التي تسير على هذا الطريق وتتحرك فيه وتلتزمه في كل مجال من مجالات الحياة.

إنه صراط المشمولين بأنواع النعم مثل: نعمة الهداية، ونعمة التوفيق، ونعمة القيادة الصالحة، ونعمة العلم والعمل، ونعمة الجهاد والشهادة، لا المشمولين بالغضب الإلهي، ولا الضائعين التائهين الضالين نتيجة انحراف أفكارهم وسوء أفعالهم وأعمالهم.

وفي هذه الآية حث ضمني لنا على طلب طريق الذين أنعم الله عليهم، وعلى اجتناب طريق المغضوب عليهم والضالين التائهين.

ولكن من هم الذين أنعم الله عليهم؟؟

الذين أنعم الله عليهم هم الذين حددتهم الآية الكريمة في سورة النساء: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) 69.

وهذه الآية كما هو واضح تقسم الذين أنعم الله عليهم إلى أربع مجموعات:

1 ـ الأنبياء: أي رسل الله الذين كانوا طليعة السائرين والمضحين في سبيل هداية الناس ودعوتهم إلى الصراط المستقيم.

2 ـ والصديقين: وهم الذين يصدقون في القول, ويصدقون إيمانهم بالعمل الصالح، ويثبتون أنهم لا يدّعون الإيمان مجرد ادعاء فارغ من العمل والممارسة، بل مؤمنون بصدق بأوامر الله والتزام طاعته.

3 ـ والشهداء: وهم الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم وقتلوا في سبيل الله والعقيدة.

4 ـ والصالحين: اي الذين بلغوا بأعمالهم الصالحة والخيرة والنافعة إلى المقامات الرفيعة، فالصراط المستقيم إذن: هو خط الأنبياء, وطريق الصديقين, ونهج الشهداء, وسبيل الصالحين.

ونحن في سورة الحمد نطلب من الله صباحاً ومساءً أن يجعلنا في خط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، لنكون مثلهم فننال الدرجات العالية التي وصلوا إليها، ومن أجل أن تشملنا نعم الله التي شملتهم.

وقد يتسال البعض: كيف يصح وصف هؤلاء بأنهم ممن انعم الله عليهم، وقد تسبب لهم الطريق الذي ساروا عليه بالآلام والمتاعب والمحن والأهوال الكثيرة؟؟ فالأنبياء واجهوا في طريقهم أنواع المصائب والبلايا والتحديات الكبيرة وتعرضوا للأذى الكثير حتى قال نبينا (ص): (ما أوذي نبي كما أوذيت). والشهداء مثلاً: واجهوا الموت والقتل وتحملوا في طريق الشهادة الآلام والعذاب، فكيف يصح أن نقول بأنهم ممن أنعم الله عليهم؟ وهل خسارة الأرواح تعد نعمة؟! ولذلك فقد يتخيل الإنسان أنه كان المناسب أن يقول الله: (صراط الذين اتعبتهم وأشقيتهم بالمصائب في سبيل هذا الدين؟! بدل أن يقول صراط الذين أنعم الله عليهم)!؟!؟

ولكننا نجيب على كل ذلك: إنه من المهم أن نفهم نحن هوية النعمة الإلهية التي يحصل عليها الإنسان من خلال عطاء الله وإحسانة وكرمه، وأن نعرف كيف نتلمس هذه النعمة، وما هي المفردات التي تتجسد فيها.

فهل تتجسد النعمة بالمال أو بالسلطة أو بالجاه أو بالمذهب والموقع، أو بالقوة الجسدية أو بالجمال أو بالنسب أو بما إلى ذلك.. حتى نقول إنه إذا خسر الإنسان شيئاً من ذلك يكون قد خسر النعمة والسعادة والراحة, أما أن النعمة هي شيء أرفع وأسمى من ذلك؟.

قد يشعرك المال بالطمأنينة والراحة النفسية والسعادة، ولكنها بالتأكيد طمأنينة وراحة وسعادة محدودة بحدود، لا تتجاوز قيمة المال نفسه، فإذا مرضت قد تستفيد من مالك لدخول أرقى المستشفيات، واستخدام أحدث الأجهزة، والاستفادة من خبرات أمهر الأطباء، ولكن هل هذا هو كل شيء، وهل حصلت بذلك على الطمأنينة والسعادة بأعلى مراتبها؟ وهل زال عنك هاجس الخوف والقلق على مصيرك وحياتك بصورة نهائية؟؟.

إن المال يمشي معك ويصل بك إلى حد معين ثم يقف عند هذا الحد، وكذلك الجاه والسلطة والموقع، وبعد ذلك لا بد أن تبحث من جديد عن السعادة والطمأنينة الحقيقية في غير ذلك كله، حتى تجد هذه السعادة متمثلة في رضى الله والإيمان والسكون بذكره عز وجل, كما قال تعالى: (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) وأين المال والجاه والسلطة والموقع من الجنة؟.

وقال تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، القلوب لا تحصل على الطمأنينة الحقيقية إلا إذا كانت مغمورة بحب الله وبذكر الله وبطاعته وبالتضحية في سبيل الله وبالجهاد والشهادة.

ولأجل أن الشهداء والأنبياء والصالحين والصديقين وصلوا إلى درجة رضى الله من خلال أعمالهم وجهادهم, لأجل ذلك يكون هؤلاء سعداء وفي نعمة حقيقية، هم في نعمة وسعادة وطمأنينة حقيقية حتى وهم يتألمون ويواجهون التحديات ويستشهدون ويخسرون زينة الحياة الدنيا، لأنهم وصلوا إلى غايتهم وحصلوا على مطلوبهم وهو رضى الله سبحانه وتعالى والقرب منه والفوز بلقائه, وهذه هي النعمة الحقيقية، لأن النعمة هي أن تحصل على مطلوبك وغايتك وهدفك، وهؤلاء قد حصلوا على ذلك بفعل عملهم وجهادهم وتضحياتهم.

وهذا ما يفسر لنا قول مسلم بن عوسجة أو سعيد بن عبد الله الحنفي للإمام الحسين في كربلاء: (لو علمت أني أقتل فيك، ثم أحيى ثم أحرق حياً ثم أذرى, يفعل بي ذلك سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك). فهو حاضر أن يتحمل كل هذا العذاب والتعب في سبيل أن يفوز برضى الله وبلقاء الله, لأنه يعتبر أن ذلك هو النعمة الحقيقية.

وعلي (عليه السلام) كان يقول: (والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه). وحين ضُرب على رأسه في المسجد قال: (فزتُ ورب الكعبة).

وهذا الحسين يسأل القاسم بن الحسن فيقول له في كربلاء: (يا بني كيف الموت عندك؟ فيقول له هذا الغلام: يا عم أحلى من العسل).

وعندما قال ابن زياد لزينب (عليها السلام) كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت (عليها السلام): ما رأيت إلا جميلاً.

فهم بالرغم من كل الآلام والعذاب الذي تعرضوا له تقف زينب لتقول: ما رأيت إلا جميلاً، لأنها كانت ترى أن النعمة هي رضى الله والطاعة له والإحساس بالسعادة وبالفوز عنده سبحانه مهما كانت التضحيات والمعاناة وحجم المأساة.

إن المال والجمال والقوة وسوى ذلك لن يستطيع أن يمنحك هذه السعادة، ولأجل ذلك كله صح التعبير عن الشهداء والانبياء (بأنعمت عليهم) لأن النعمة هي الحصول على المطلوب والوصول إلى الغاية والهدف وهؤلاء حصلوا على مطلوبهم, وما تعرضوا له من الآلام والمتاعب والمعاناة لم يجعلهم يخسرون نعمة القرب من الله والحصول على أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى .

اليوم نحن بحاجة الى هذا الفهم في مواجهة كل التحديات والالام والمعاناة التي نتعرض لها من قبل اعدائنا، بحاجة الى ان نلجأ الى الله وان نجعل آلامنا في عين الله وفي سبيل الله وابتغاء مرضاة الله ، وفي نفس الوقت لا نتوانا عن العمل والسعي وبذل الجهود الممكنة لمعالجة ما يمكننا معالجته من ازمات .

نحن في حزب الله في الوقت الذي نتطلع فيه الى رضا الله ونعمل للحصول على نعمة القرب من الله نعمل ونسعى في خدمة اهلنا ونقوم بكل جهد ممكن لمعالجة المشاكل المعيشية والحياتية والتخفيف من معاناة اهلنا وشعبنا وقرار حزب الله باستيراد النفط من ايران يأتي في هذا السياق .

قرار حزب الله باستيراد المازوت والبنزين من ايران دوافعه الاصلية والاساسية ليست سياسية ولا يندرج في سياق الصراعات السياسية او الحسابات السياسية والشعبوية الضيقة في لبنان وانما هو قرار ناشىء عن دوافع انسانية واخلاقية لان حزب الله لن يقبل بمحاصرة وتجويع اهله وشعبه ولا يمكن ان يقف مكتوف اليدين امام مشهد اذلال واهانة االناس، ولكن طبعا هذا لا يعني ان القرار ليس له تداعيات سياسية، له تداعيات ونتائج سياسية بالتأكيد، واهمها كسر الحصار الذي تفرضه اميركا على الشعب اللبناني وضرب كل محاولاتها لتجويع واذلال الناس وتخريب مقوماتالحياة في لبنان.

وفي هذه الايام نعيش الذكرى الرابعة للتحرير الثاني في 28 اب 2017 هذا الانتصار الذي فرض على الجماعات التكفيرية الاندحار من الاراضي اللبنانية في الحدود الشرقية .

إنجاز التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي اثبتت في هذا التحرير مجددا انها معادلة قادرة على تحرير الارض وحماية لبنان، فكان تحرير الجرود الشرقية من الارهاب التكفيري انتصارا لمنطق المقاومة ولهذه المعادلة الذهبية.

هذا الإنجاز جعل لبنان أكثر أمناً واستقراراً ومنعة، واسقط الرهانات الأمريكية الإسرائيلية التي كانت معقودة على الجماعات الارهابية من داعش والنصرة لضرب المقاومة وإنهاكها وإضعاف لبنان.

اما في الموضوع الحكومي، فان الشعب اللبناني بات يدفع ثمنا باهظا جراء التأخير في تشكيل الحكومة ، ولذلك المصلحة الوطنية تقتضي من الاطراف المعنية تقديم التنازلات والمساعدة في تذليل العقد المتبقية وايجاد الحلول للامور العالقة، وعدم التوقف عند الحسابات الضيقة او الرضوخ لمن يضع العراقيل ويصر على بعض الشروط والمطالب.

ونحن في حزب الله تعاطينا منذ البداية بمسؤولية بالملف الحكومي وقدمنا كل التسهيلات ونساعد من خلال التواصل مع كل الاطراف على تذليل العقبات من اجل ولادة حكومة قادرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.

المصدر: موقع المنار