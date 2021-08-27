ملك الأردن يدين الهجمات الإرهابية على كابول

أعرب ملك الأردن عبدالله الثاني الجمعة عن تعازيه الحارة لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كابول أمس الخميس. وجاء في بيان الديوان الملكي للمملكة الأردنية “أدان جلالة الملك عبدالله الثاني الهجمات الإرهابية التي استهدفت كابل أمس الخميس، وأودت بحياة عشرات الضحايا المدنيين، إضافة إلى عدد من الجنود الأميركيين، معربا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا”.

وأضاف البيان “أكد جلالته، في برقية بعث بها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وقوف الأردن إلى جانب الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب والتطرف، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل”.

المصدر: سبوتنيك