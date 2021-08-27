الرئيس رئيسي: احتواء البطالة.. قضية رئيسية للحكومة الثالثة عشرة

أكد رئيس الجمهورية، آية الله ابراهيم رئيسي، ان قضية توفير فرص العمل هي قضية رئيسية بالنسبة للحكومة الثالثة عشرة مصرحا، “سنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلة البطالة في خوزستان وجميع المحافظات الأخرى”.

وأضاف “سنعمل على حل جزء كبير من مشكلة البطالة في المحافظة حسب خطة مسبقة، من خلال النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيسي، اليوم الجمعة، على هامش مراسم تدشين مشروع نقل المياه الصالحة للشرب الى قريتي جفير 1 و2 بمدينة هويزة في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

ويتم تنفيذ مشروع الإمداد بالمياه في هاتين القريتين بالتعاون بين شركة المياه والإسالة وحرس ولي العصر (عج) الثوري بمحافظة خوزستان.

وأكد الرئيس رئيسي “نحن واقفون الى جانب أهالي خوزستان الثوريين ونفكر في حل مشاكل خوزستان بكل ما في وسعنا”.

وفي سياق متصل، أعلن مدير شركة المياه والإسالة بمحافظة خوزستان، محمدرضا كرمي نجاد: يتم تغطية 175 أسرة، تضم 515 فرداً وأكثر من 7000 رأس من الماشية، بالماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ هذا المشروع في قريتي جفير 1 و 2.

ووصل رئيس الجمهورية، السيد رئيسي، الى محافظة خوزستان صباح اليوم الجمعة، عبر مطار الشهيد قاسم سليماني الدولي، في زيارة مفاجئة للمحافظة، بالتزامن مع أسبوع الحكومة.

ويرافق رئيسي في أول زيارة له إلى محافظة خوزستان بعد توليه الرئاسة، عدد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، بمن فيهم وزراء الطاقة، والداخلية، والجهاد الزراعي، والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

المصدر: وكالة ارنا