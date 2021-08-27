الرئيس رئيسي: لدينا واجب مضاعف تجاه أهالي خوزستان

أكد رئيس الجمهورية، السيد ابراهيم رئيسي، ان الحكومة لديها واجب تجاه جميع ابناء الشعب الإيراني، الا ان واجبها تجاه أهالي خوزستان واجب مضاعف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار اهواز، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف “يعيش في محافظة خوزستان أناس طيبون جدا ولديهم حق كبير على الشعب الإيراني، هؤلاء الأهالي الذين جندوا جميع طاقاتهم للدفاع عن البلاد”.

وصرح”ان الحكومة لديها واجب تجاه جميع ابناء الشعب الإيراني، الا ان واجبها تجاه أهالي خوزستان واجب مضاعف”؛ معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة من حل بعض مشاكل هذه المحافظة خلال هذه الزيارة القصيرة .

ويرافق رئيسي في أول زيارة له إلى محافظة خوزستان بعد توليه الرئاسة، عدد من أعضاء مجلس الوزراء الثالث عشر، بمن فيهم وزراء الطاقة، والداخلية، والجهاد الزراعي، والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

المصدر: وكالة ارنا