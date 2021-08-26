الرئيس الإيراني: نرفض أي محاولة لفرض الوصاية على أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 21:58

الرئيس الإيراني: نرفض أي محاولة لفرض الوصاية على أفغانستان

منذ 27 mins 26 August، 2021
السيد رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

شدد الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي لدى لقائه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي يوم الخميس، على أن طهران ترفض أي محاولة لفرض الوصاية على أفغانستان.

واعتبر السيد إبراهيم رئيسي أن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان نقطة تحول لجميع التيارات الأفغانية لفرض السلم والأمن والإستقرار في البلاد، وأكد أن دول جوار أفغانستان يجب أن تساعد لاستقرار حكومة شاملة بمشاركة جميع التيارات والقوميات الأفغانية.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وباكستان ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدا الاستعداد لتوسيع هذه العلاقات والتبادلات التجارية.

وإيران هي المحطة الرابعة في جولة وزير الخارجية الباكستاني الإقليمية التي شملت طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لاستعراض التطورات في أفغانستان وتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

المصدر: وكالات

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