وزير خارجية إيران يتلقى برقية تهنئة من نظيره التركي ويستقبل نظيره الباكستاني في طهران

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ضرورة تبادل وجهات النظر حول المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين. وهنأ الوزير التركي نظيره أمير عبد اللهيان بمناسبة توليه منصب وزارة الخارجية.

واستعرض الوزيران في المكالمة الهاتفية، العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول سبل توسيع التعاون، وآخر التطورات في المنطقة.

كما التقى وزير الخارجية الايراني في طهران نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، الذي يقوم بحولة إقليمية شملت ايضا طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان لاستعراض التطورات في أفغانستان وتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول. ويرافق قريشي في زيارته لطهران، الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان في شؤون افغانستان محمد صادق.

المصدر: وكالة ارنا