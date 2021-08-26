شبكة فوكس نيوز: مقتل 10 جنود أميركيين بهجوم مطار كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 21:58

شبكة فوكس نيوز: مقتل 10 جنود أميركيين بهجوم مطار كابل

منذ 43 mins 26 August، 2021
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