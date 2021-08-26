شبكة فوكس نيوز: مقتل 10 جنود أميركيين بهجوم مطار كابل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 21:58
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة الساعة 20.30 مساء في ذكرى التحرير الثاني
أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى في انفجارين أحدهما انتحاري وقعا في محيط مطار العاصمة كابول
طالبان: مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وجرح العشرات بينهم أطفال جراء الانفجارين
البنتاغون: ارتفاع عدد الاصابات في صفوف الجنود الامريكيين الى 5 بينهم واحد بحال الخطر جراء انفجار كابول
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الظروف في افغانستان خطيرة ولا يمكن التحكم بها والسفير الفرنسي لن يبقى هناك
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا ويبحث معه ملف تشكيل الحكومة
الرئيس ميقاتي يغادر قصر بعبدا دون الإدلاء بأي تصريح ويكتفي بعبارة "انشالله خير"
المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق البيطار يصدر مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب
رؤساء الحكومات السابقون: قرار بيطار بحق دياب إهانة لموقع رئاسة الحكومة وإعلان مفضوح عن ادارة الملف من اروقة قصر بعبدا
النائب علي حسن خليل: تقدمنا باقتراح لتعديل أحكام قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبات الاحتكار ومكافحة التلاعب بالاسعار
النائب جبران باسيل: صار واضح انو يلي عاشوا آخر سنواتهم على اتهامنا زورا بـالمازوت الأحمر والنفط هم حماة الفيول المغشوش
كتلة الوفاء للمقاومة النيابية: على الجهات المعنية في الدولة اللبنانية مواصلة المداهمات التي تطال المحتكرين
وزارة الطاقة تعلن فوز احدى الشركات الاماراتية بمناقصة استبدال النفط العراقي بالفيول المناسب لمعامل الطاقة في لبنان
وزارة الطاقة: الشركة ستبدا باستلام الفيول المستبدل بعد اسبوعين من تاريخ تسلمها النفط الاسود العراقي بين 3 و5 ايلول
وزيرة المهجرين غادة شريم: في بداية أيلول سيكون رابط تعبئة الاستمارة المتعلقة بالبطاقة التمويلية جاهزا
شريم: المعدل الوسطي للبطاقة سيكون 93 دولارا ومن يمتلك في رصيده المصرفي أقل من 10 آلاف دولار يمكن أن يستفيد منها
الصحة اللبنانية: تسجيل 1332 اصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية مشددة من قبل قوات العدو ويؤدون طقوسا تلمودية
طائرات العدوان السعودي الامريكي تستهدف بـ14 غارة مديريات صرواح وماهلية ورحبة في اليمن
استشهاد مواطن يمني جراء القصف السعودي على منطقة الرقو في محافظة صعدة شمال البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة التنزانية: أربعة قتلى برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام قبل قتله
3 قتلى بإطلاق نار في واشنطن وإصابة رابع في سلسلة عمليات إطلاق نار وإضرام للنيران
للمرة الأولى الصين تطلب رسميا فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن مصدر كورونا
الصحة الهندية: 607 وفيات وأكثر من 46 ألف اصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حماس: مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بمختلف الأدوات والوسائل
وزير الخارجية السوري: لضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا بعيدا عن التسييس الغربي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
شبكة فوكس نيوز: مقتل 10 جنود أميركيين بهجوم مطار كابل
منذ 43 mins
26 August، 2021
عاجل
مطار كابل
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