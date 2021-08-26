رويترز تتحدث عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار كابول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 17:28

رويترز تتحدث عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في انفجار كابول

منذ 8 mins 26 August، 2021
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