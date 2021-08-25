غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الشويفات بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2021 - 18:42
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الشويفات بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 1 ساعة
25 August، 2021
احوال الطرقات في لبنان
الشويفات
محطات المحروقات
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