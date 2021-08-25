العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء اقتحامات واسعة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات العدو الاسرائيلي عدة إحياء في رام الله والبيرة فيما اعتقلت شابا من بيتا جنوبي نابلس بالضفة المحتلة”، وتابعت “وقعت مواجهات في حي المصيون بعد اقتحامه لليوم الثاني على التوالي”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند دويكات بعد نصب كمين للشبان خلال فعاليات الإرباك الليلي قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس”، وأضافت “اعتقل جنود الاحتلال الفتى حمزة أحمد جوابرة بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل”.

المصدر: فلسطين اليوم