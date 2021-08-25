الأمم المتحدة: ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة

حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا، وقالت إن 14 مليون شخص يقفون الآن على شفا المجاعة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن “أفغانستان في مهب الريح بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كوفيد”.

وفي تصريحات له من الدوحة، دعا بيزلي الزعماء السياسيين إلى “تحرك سريع” لتلافي ذلك.

وكان عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة حذرت الأسبوع الماضي من “كارثة إنسانية” في أفغانستان بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم إثر تقدم حركة طالبان، وتزامنا مع انتشار الجوع.

المصدر: وكالة رويترز