غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين وجريحين في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2021 - 08:12

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين وجريحين في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 36 mins 24 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة