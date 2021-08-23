مصادر وزارة الطاقة: الشركات المستوردة للنفط حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتسليم المحروقات على سعر 8000 ابتداء من صباح الغد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 22:32

مصادر وزارة الطاقة: الشركات المستوردة للنفط حصلت على موافقة من وزارة الطاقة لتسليم المحروقات على سعر 8000 ابتداء من صباح الغد

منذ 55 mins 23 August، 2021
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