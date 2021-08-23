وزني وقع مشروع مرسوم المساعدة الطارئة لموظفي الادارة العامة وأرسله لرئاسة مجلس الوزراء

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان غازي وزني الاثنين مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية.

والفئات المستهدفة هم جميع موظفي الادارة العامة (موظفون، متعاقدون، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وأرسل وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام