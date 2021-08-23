إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن 20 إرهابياً من مرتزقة الاحتلال التركي أصيبوا بجروح في اقتتال اندلع منذ الليلة الماضية بين مسلحين مما يسمى الشرطة العسكرية وآخرين مما يسمى الشرطة المدنية داخل المشفى الوطني في مدينة رأس العين والذي استخدم فيه الطرفان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجل العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين قادة المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات ومناطق النفوذ وطرق التهريب المؤدية إلى الأراضي التركية.

المصدر: وكالة سانا