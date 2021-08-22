فيضانات تجتاح ولاية نيوجيرسي الأمريكية مع اقتراب الإعصار “هنري”

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن الإعصار “هنري” شق طريقه في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ليصطدم بالساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن “ملايين السكان في جزيرة “لونغ آيلاند” بنيويورك وفي جنوب إقليم “نيو إنغلاند” يستعدون لمواجهة فيضانات وتساقط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة”، كاشفة أن “أول العواصف الرعدية جلبت ما قد يصل عمقه إلى نصف قدم (15 سنتيمترا) من الأمطار.

وبحسب “أسوشيتد برس”، وصلت أول هذه العواصف في ساعة متأخرة السبت، وبدأت الفيضانات في بعض المناطق خلال الليل، ومن بينها ولاية نيو جيرسي. هذا وامتدت التحذيرات من الإعصار من ولاية كونيتيكت الساحلية وبالقرب من مدينة نيو بيدفورد بولاية ماساتشوستس، التي تشتهر باسم “ميناء صيد الحيتان القديم”، إلى العقارات الفاخرة المطلة على المحيط في بلدة هامبتونز بنيويورك، وذلك مع توقع مرور مركز الإعصار بالطرف الشرقي من لونغ آيلاند أو بالقرب منها بحلول منتصف النهار.

المصدر: روسيا اليوم