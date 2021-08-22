قائد الحرس الثوري الايراني: نعمل بكل قوة لتحقيق أوامر الامام الخامنئي حول مكافحة كورونا

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن “الهدف الأساس هو تحقيق أوامر قائد الثورة الإسلامية حول مكافحة كورونا بكل قوة وامكانية متاحة”. وقال اللواء سلامي، في تصريح للصحفيين الأحد على هامش زيارته التفقدية لمستشفى “فاطمة الزهراء (ع)” في مدينة كرمان جنوب شرق ايران إن “الهدف من الزيارة لهذه المحافظة هو تفقد كيفية مشاركة الحرس الثوري والتعبئة في موضوع إدارة مرض كورونا والسيطرة عليه بسبب تفشيه الواسع خاصة في محافظة كرمان، حيث نواجه ارقاماً عالية بهذا الصدد وبطبيعة الحال فإن نسبة الوفيات متدنية مقارنة مع عدد الاصابات في ظل جهود الكوادر الطبية”.

واشار الى تفقده محطات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا وكذلك مستشفى الحرس الثوري في كرمان، موضحاً ان “هذه المحطات والمستشفى تقدم خدمات قيمة حيث ان هذه المستشفى خصصت 134 سريراً لمرضى كورونا اي اكثر من 70 بالمائة من اجمالي أسرة المستشفى”.

وقال اللواء سلامي إن “تأكيدنا وتوصيتنا المؤكدة هي استمرار مشاركة التعبئة والحرس الثوري التي كانت قائمة منذ بداية تفشي المرض مع جامعات العلوم الطبية والمراكز العلاجية والتطعيم في جميع انحاء البلاد خاصة القضايا المتعلقة بمشروع “الشهيد سليماني””.

وأعرب القائد العام للحرس الثوري عن أمله بالعبور من موجة المرض “في ظل مشاركة وتعاون المواطنين والتعبئة والحرس الثوري والكوادر الطبية، كي نصبح في مسار مقبول مع توسيع عملية التطعيم والتزام التوصيات الصحية”.

المصدر: فارس