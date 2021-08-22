تعاون إيراني صيني في مجال الإقتصاد والتجارة

صرح رئيس غرفة التجارة في محافظة زنجان (شمال غرب) علي يكانه فرد عن توقيع مذكرة تعاون بين غرفة المحافظة والغرفة التجارية الصینیة- الإيرانية تنفيذا لخارطة طريق تهدف الى تعزیز العلاقات التجارية الثنائية بين الصين والمحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح یکانه فرد بان تعزیز العلاقات التجاریة بين محافظة زنجان وغرفة التجارة الإيرانية الصينية وزيادة الصادرات غير النفطية من المحافظة الی الصین من الأهداف المهمة من المذكرة.

واضاف، ان التعاون في قطاعي الإحصاء والمعلومات التجارية وإرسال وفود تجارية إلى الصین واستقبال وفودها في المحافظة الی جانب عقد المؤتمرات والندوات من قبل غرفة زنجان بالتنسيق مع الجانبین وزيارة معرض زنجان للخدمات والمنتجات هي من المحاور الرئيسية للاتفاقية الموقعة مع غرفة التجارة الإيرانية الصينية.

کما اعتبر عقد مؤتمر تجاري خلال حضور الوفود التجارية الصينية في زنجان وجذب المستثمرين وتنفيذ المشاريع المشتركة من المحاور الرئيسية الاخری للاتفاقية .

وأعلن ان غرفة التجارة في زنجان ستتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإيرانية الصينية في تنفيذ مشروع التصدير الوطني إلى الصين.

المصدر: وكالة مهر