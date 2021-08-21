إصابة 17 مواطنا بينهم إصابة خطيرة برصاص الاحتلال شرق ملكة

أصيب 17 مواطنا وصفت جراح أحدهم بانها خطيرة، مساء اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال للعشرات من المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

بدوره قال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية “بإنه وصل للمجمع ١٧ إصابة بأعيرة نارية معظمها بالأطراف السفلية، ويوجد بين الاصابات إصابة خطيرة جدا بالرقبة أدخلت لغرفة العمليات”.

وتقدم العشرات من الشبان تجاه السياج الحدودي وأشعلوا بعض الإطارات المطاطية، فيما تسلق بعضهم السياج ورفعوا العلم الفلسطيني.

ويشارك الآلاف في مهرجان جماهيري دعت له الفصائل في منطقة ساحة ملكة إلى الشرق من مدينة غزة، بالقرب من الحدود مع الاحتلال، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى.

وقال متحدثون باسم الفصائل الفلسطينية قبيل بدء المهرجان، إنه يأتي أولى الفعاليات التي ستستمر بها الفصائل حتى تحقيق مطالبها بكسر الحصار على قطاع غزة.





المصدر: فلسطين اليوم