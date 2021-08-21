الصين تقر قانون تسمح للاسر بانجاب ثلاثة اطفال

راجعت الصين رسمياً قوانينها بهدف السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال كحدّ أقصى في إطار تعزيز معدل المواليد في البلاد.

وأعلنت في شهر مايو/أيار الماضي أنها ستسمح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال كحد أقصى في تغيير رئيسي للسياسة المتبعة بهذا الشأن.

أصبح مشروع القرار الآن قانوناً سارياً بشكل رسمي، إلى جانب عدّة قرارات أخرى تستهدف تعزيز وتيرة المواليد في الصين و”تقليص كلفة” تربية طفل واحد، حسب وكالة شينخوا للأخبار.

وتشمل القرارات إلغاء “رسم الصيانة الاجتماعية” – وهي عقوبة مالية يتعين على الأزواج دفعها في حالة إنجاب أطفال أكثر من المسموح به، مع تشجيع الحكومات المحلية على منح إجازات للأهل، وتعزيز حقوق عمل المرأة، وتحسين البنى التحتية المتعلقة برعاية الأطفال.

وأظهرت بيانات التعداد السكاني الأخيرة وجود انخفاض حاد في وتيرة المواليد.

وفي عام 2016، ألغت الصين سياسة الطفل الواحد التي بقيت سارية لعقود، واستبدلتها بسياسة السماح بطفلين، لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق نمو مستديم في المواليد.

وأدت تكلفة تربية الأطفال في المدن إلى ردع عدة أزواج صينيين عن الإنجاب.

المصدر: بي بي سي