البنتاغون: سنراقب بحذر كل ما يجري في أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2021 - 00:10

البنتاغون: سنراقب بحذر كل ما يجري في أفغانستان

منذ 2 ساعة 20 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة