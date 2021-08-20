الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الخليل

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة حملة اعتقالات وتفتيش لمنازل المواطنين في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية لوكالة “وفا الرسمية” “إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: “عابد علي الشواهين (50 عاماً) ونجليه علي وحسين”. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين بالبلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمد راجح حمامدة، يعقوب اسماعيل ابو عرام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد نظمي الاطرش من مدينة الخليل، أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري جنوب محافظة نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم