كورونا في المغرب.. 127 حالة وفاة وأكثر من 9400 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة 127 من الحالات المسجلة إصابتها بكورونا في البلاد ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 11472 حالة.

وحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة فقد سجل المغرب 9462 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 791559 حالة، تماثل للشفاء منهم 9570 حالة وهو ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 698472 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس تتجاوز 88 في المئة، بينما نسبة الفتك تعادل 1.4 في المئة.

وحسب الوزارة فإن عدد الذين استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 17 مليونا و156 ألف شخص.

المصدر: وكالات