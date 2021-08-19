الصين: لمنع تحول أفغانستان إلى ساحة معركة جيوسياسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 20:46

الصين: لمنع تحول أفغانستان إلى ساحة معركة جيوسياسة

منذ 2 ساعة 19 August، 2021
علم الصين
أخبار دولية - الصين

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على “ضرورة منع تحول أفغانستان إلى ساحة معركة جيوسياسة”، داعيا “المجتمع الدولي إلى التخلي عن ممارسة مزيد من الضغط على البلاد”.

كلام وانغ يي جاء في مكالمة هاتفية الخميس مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وقال الوزير الصيني “الوضع في أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض”، ولفت الى أنه “يجب على المجتمع الدولي حث الأفغان على التقدم في اتجاه إيجابي بدل ممارسة مزيد من الضغط”.

واكد الوزير الصيني أن بلاده “مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في ملف أفغانستان شريطة عدم التدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية”.

المصدر: روسيا اليوم

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