السيد رئيسي: مستعدون للتعاون مع الصين لإرساء الاستقرار في أفغانستان

أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن استعداد بلاده للتعاون مع الصين “لإرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان وبذل الجهود في مسار تحقيق التنمية والتقدم والازدهار لشعبها”.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شی جین بينغ، قال السيد رئيسي إن “خروج الأجانب، وكذلك التجارب الماضية في أفغانستان، أثبتت بوضوح أكثر مما مضى ضرورة مواكبة ومشاركة جميع التيارات الأفغانية لضمان أمن وتنمية أفغانستان”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن السيد رئيسي أن “الارتقاء بمستوى التعاون وتطوير العلاقات مع الصين يعد أولوية للحكومة الإيرانية على صعيد السياسة الخارجية”.

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده تدعم مبدأ الصين الموحدة وتدين تدخلات الولايات المتحدة، التي وصفها بالوقحة، في شؤون الصين الداخلية.

وتحدث السيد رئيسي عن “مشاريع الصين الاستراتيجية مثل المشروع العملاق المعروف بـ “حزام واحد ـ طريق واحد”، قائلا إنه يتطابق مع مصالح إيران، وأضاف أن التنفيذ الكامل لبرنامج التعاون الشامل بين إيران والصين ينبغي وضعه في جدول أعمال جميع الأجهزة في البلدين.

وثمّن السيد رئيسي تعاون الحكومة الصينية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا وبيع اللقاح لإيران، مبديا أمله بالإسراع في توفير ملايين جرعات اللقاح المشتراة.

المصدر: وكالة ارنا