البراكس: الجدول المعتمد لسعر المحروقات ما زال على سعر 3900 ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 17:20

البراكس: الجدول المعتمد لسعر المحروقات ما زال على سعر 3900 ليرة

منذ 41 mins 18 August، 2021
جورج البراكس
لبنان

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس “الخبر المتداول عن اتفاق مصرف لبنان ووزارة المال حول آلية اعتماد سعر 12000 ليرة للدولار الواحد بما يتعلق بجدول تركيب الاسعار، ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات”، مشيرا إلى “أن هناك سيناريوهات عدة، ولم يتضح أي شيء بعد وقد يكون ما تم تداوله اليوم من ضمن السيناريوهات، لكن ليس هناك أي شيء مؤكد حتى الآن”.

وناشد البراكس الجيش والقوى الأمنية كافة المكلفة بموضوع المحروقات “حماية المحطات لما تتعرض له من مشاكل كبيرة”.

وأكد أن “الجدول المعتمد لسعر المحروقات ما زال على سعر 3900 ليرة للدولار”، آملا “إيجاد حل لباخرة البنزين الموجودة في عرض البحر لتتمكن من التفريغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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