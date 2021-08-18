البركس: نأمل ايجاد حل لباخرة البنزين الموجودة في البحر وما يحكى عن إتفاق عن آلية إعتماد سعر الـ12 الف غير صحيح

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البركس “الخبر المتداول عن اتفاق مصرف لبنان ووزارة المال حول آلية اعتماد سعر 12000 ليرة للدولار الواحد بما يتعلق بجدول تركيب الاسعار، ورفع الدعم التدريجي عن المحروقات”، مشيرا الى “أن هناك سيناريوهات عدة، ولم يتضح اي شيء بعد وقد يكون ما تم تداوله اليوم من ضمن السيناريوهات، لكن ليس هناك أي شيء مؤكد حتى الان”، لافتاالى ان “المفاوضات مستمرة”.

وناشد البركس الجيش والقوى الامنية كافة المكلفة بموضوع المحروقات “حماية المحطات لما تتعرض له من مشاكل كبيرة”، وأكد ان “الجدول المعتمد لسعر المحروقات ما زال على سعر 3900 ليرة للدولار”، آملا “ايجاد حل لباخرة البنزين الموجودة في عرض البحر لتتمكن من التفريغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام