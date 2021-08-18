أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل تسعة أسرى فلسطينيين الاربعاء يقضون أحكاما إدارية في معتقلات العدو الإسرائيلي في معركة “الأمعاء الخاوية” طلبا لحريتهم ورفضا لهذا النوع من الاعتقال، الذي يحرك حاليا ثورة غضب في تلك السجون.

والأسرى المضربون هم: الأسير سالم زيدات مضرب منذ 38 يوما ويقبع في سجن “الرملة”، الأسير مجاهد حامد مضرب منذ 36 يوما والمعتقل في “الرملة”، الأسير كايد الفسفوس مضرب منذ 35 يوما والمعتقل في “عسقلان”، الأسير رأفت الدراويش منذ 35 يوما ومعتقل في “أوهلي كدار”.

كما يواصل الأسير مقداد القواسمة إضرابه لليوم 28 على التوالي، والمعتقل في “عوفر”، والاسير يوسف العامر مضرب منذ 21 يوما، والمعتقل في “النقب”، والاسير أحمد محامرة مضرب لليوم الـ19، والمعتقل في “النقب”، والاسير أكرم الفسفوس مضرب منذ 14 يوما، والاسير المعتقل في “ريمون”، والاسير علاء الأعرج مضرب لليوم الـ11، والمعتقل في “مجدو”.

المصدر: فلسطين اليوم