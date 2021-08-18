الجيش: توقيف شخصين في محلة الكفاءات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 17-08-2021، أوقفت دورية من الجيش في محلة الكفاءات المواطنين (ه.ز) و(ح.ز) لتورطهما في إشكال وإطلاق نار أمام إحدى محطات المحروقات ومحاولتهما الحصول على كمية من الوقود بقوة السلاح، وهما مطلوبان بموجب مذكرات توقيف عدة. وقد حاول بعض الأشخاص تحرير الموقوفين بالقوة، فأطلق عناصر الدورية النار في الهواء لتفريقهم. وبعد مغادرة الدورية، استهدف مجهولون المحطة بأسلحة رشاشة ما أدى إلى احتراقها.

سلم الموقوفان إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام