إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع العدو الاسرائيلي على مدخل البيرة بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت الثلاثاء على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة المحتلة مع قوات العدو الاسرائيلي التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قضوا برصاص العدو الاثنين.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة بيت إيل أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب الشبان المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق”.

من جهة ثانية، نظمت المجموعات الطلابية في جامعة بيرزيت الثلاثاء وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين الاثنين وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم