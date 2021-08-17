وزير خارجية صربيا زار دياب: نتضامن مع لبنان في الظروف التي يواجهها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 15:52

وزير خارجية صربيا زار دياب: نتضامن مع لبنان في الظروف التي يواجهها

منذ 29 mins 17 August، 2021
دياب وزير خارجية صربيا
لبنان

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية في جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش على رأس وفد ضم سفير صربيا في لبنان أمير الفيك، سفير صربيا في قبرص ماركو بلاغوجيفيتش.

وأعرب سيلاكوفيتش عن تضامنه مع لبنان في ظل الظروف الحالية التي يواجهها، وأعلن عن تقديم حكومته أربعين ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك)، على أن ترسل الحكومة الصربية أيضًا 45 طنا من الأغذية خلال شهر أيلول المقبل، وأشار الى “استعداد حكومة بلاده لتقديم المساعدة التقنية لتطوير منصة التلقيح في لبنان”.

كما استقبل الرئيس دياب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمان في زيارة برتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها في لبنان، وتم عرض حاجات لبنان الطبية والصحية في الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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