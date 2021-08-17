أ ف ب: حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 10:00
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شبان فلسطينيون يهاجمون بالزجاجات الحارقة برجاً لقوات العدو الصهيوني عند مدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
حزب الله يتقدم بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأربعة الذين قضوا في المواجهة الملحمية في جنين ويشيد بتصديهم البطولي
حزب الله: درب المقاومة المكلل بالدماء والمجلل بالشهداء سوف يؤدي إلى الانتصار المؤزر وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني
الجيش اللبناني: دهم مستودع في زوق مصبح ومصادرة 65000 ليتر مازوت و48000 ليتر بنزين وتوزيعها على المستشفيات والأفران
وزارة الصحة اللبنانية: 6 وفيات و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
استئناف حركة الملاحة في مطار كابول بعدما أوقفتها القوات الأميركية بسبب الفوضى التي تسبب بها الأفغان الراغبين بالمغادرة
واشنطن بوست عن مصادر: العثور على بقايا بشرية في عجلة طائرة عسكرية بعد هبوطها في إحدى الدول قادمة من كابول
حركة طالبان: صدر عفو عام عن جميع موظفي الدولة لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة
الرئيس الأميركي جو بايدن: أنا أقف بقوة خلف قراري بالانسحاب من أفغانستان والمهمة هناك لم تكن يوماً بناء دولة
الخارجية الأميركية: موقفنا من أيّ حكومة مقبلة في أفغانستان رهن بسلوك هذه الحكومة وسلوك طالبان
مصادر يمنية: 7 غارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مديرية الظاهر الحدودية في صعدة
أرمينيا تعلن عن مقتل 2 من جنودها في اشتباكات مع القوات الأذرية على الحدود بين البلدين
جيش بوركينا فاسو: مقتل 13 مسلحاً وتدمير قاعدة لوجستية لهم لدى تصدّي قواتنا لهجومين شنّهما متطرّفون شمال وشرق البلاد
نيكاراغوا تسحب تراخيص عمل 6 منظمات أجنبية بينها أوكسفام رداً على عقوبات أميركية وأوروبية على مسؤولين في الحكومة
نيويورك تايمز: إدارة جو بادين ستعلن عن جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا يبدأ تلقيها في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل
الحكومة اليابانية تعلن أنّها ستمدد العمل بحال الطوارئ السارية منذ تموّز/يوليو الماضي في عدد من المناطق لمواجهة كورونا
ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر غرب هايتي إلى 1419 قتيلاً وأكثر من 6900 جريح
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سقوط عدد من القتلى بإطلاق نار من القوات الأميركية في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية
الرئيس الإيراني: يجب تبديل الهزيمة العسكرية والإنسحاب الأميركي من أفغانستان إلى فرصة لإعادة الحياة والأمن لهذا البلد
الخارجية الروسية: سيطرة طالبان على كابل كانت مفاجئة لموسكو لكنها جاءت نتيجة لفشل واشنطن في أفغانستان
الحزب الجمهوري الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رويترز عن مسؤول في طالبان: أكثر من 90 بالمئة من المباني الحكومية في البلاد باتت تحت سيطرة الحركة
سلطات مطار كابل: إلغاء كل الرحلات التجارية من المطار بسبب الفوضى الحاصلة
سقوط عدد من القتلى بإطلاق نار من القوات الأميركية في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية
الرئيس الإيراني: يجب تبديل الهزيمة العسكرية والإنسحاب الأميركي من أفغانستان إلى فرصة لإعادة الحياة والأمن لهذا البلد
الخارجية الروسية: سيطرة طالبان على كابل كانت مفاجئة لموسكو لكنها جاءت نتيجة لفشل واشنطن في أفغانستان
الحزب الجمهوري الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
أ ف ب: حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة
منذ 60 mins
17 August، 2021
افغانستان
حركة طالبان
عفو عام
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