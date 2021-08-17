أ ف ب: حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 10:00

أ ف ب: حركة طالبان تعلن عفوا عاما عن كل موظفي الدولة

منذ 60 mins 17 August، 2021
أخبار موقع المنار

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