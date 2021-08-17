رويترز: الصين تقول إنها ستجري تدريبات عسكرية في الجو والبحر قرب تايوان ردا على استفزازات الجيش التايواني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 07:50

رويترز: الصين تقول إنها ستجري تدريبات عسكرية في الجو والبحر قرب تايوان ردا على استفزازات الجيش التايواني

منذ 5 mins 17 August، 2021
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