شبان فلسطينيون يلقون الزجاجات الحارقة تجاه برج تابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2021 - 00:44

شبان فلسطينيون يلقون الزجاجات الحارقة تجاه برج تابع لقوات الاحتلال على مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

منذ 51 mins 16 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة