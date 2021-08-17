بايدن: أمرت بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 00:44
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الرئيس عون: نأمل في التوصل للحد من الأزمة الراهنة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة رغم سعي البعض للعرقلة
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: نعمل على حلحلة الامور بالطريقة الملائمة للجميع وسيكون لدينا لقاءات أخرى هذا الاسبوع
وزير الصحة حمد حسن: حصيلة ضحايا انفجار تليل 27 ضحية وهناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف عليها بعد
وزير الصحة: الحالات الحرجة هي 7 وتم إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول
رئيس لجنة الصحة النيابية: على الجيش أن يوزع المحروقات المصادرة على المستشفيات التي تعاني نقصا حادا بالمازوت
نقابة الأطباء: نناشد القيادات الأمنية والعسكرية تأمين مادة البنزين للاطباء ليتمكنوا من الوصول للمستشفيات لمعالجة المرضى
المكتب السياسي لحركة أمل: الإسراع بتشكيل حكومة هي الخطوة الأساس للبدء أقله بتخفيف اندفاعة الانهيار
مراسل المنار في الجنوب: 5 إصابات بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي في بلدة كفرتبنيت
تجدد الحرائق في جبال القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وسحب الدخان ترتفع فوق المسجد الأقصى
حزب الله يتقدم بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الاربعة الذين قضوا في المواجهة الملحمية في جنين ويشيد بتصديهم البطولي
حزب الله : درب المقاومة المكلل بالدماء والمجلل بالشهداء سوف يؤدي الى الانتصار المؤزر وتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني
اطلاق نار كثيف في محيط مطار كابل الدولي في أفغانستان مع استمرار توافد حشود من المواطنين الذين يحاولون الخروج من البلاد
ممثل باكستان في مجلس الامن الدولي: الشعب الافغاني هو الذي يحدد شكل نظامه ودستوره
الرئيس الإيراني: يجب تبديل الهزيمة العسكرية والإنسحاب الأميركي من أفغانستان إلى فرصة لإعادة الحياة والأمن لهذا البلد
الخارجية الايرانية: على الاطراف بأفغانستان ضبط النفس ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال الاراضي الافغانية
مندوب الصين في مجلس الامن الدولي: طالبان تتفاوض من اجل حكومة اسلامية شاملة ومنفتحة ونتوقع احترام ذلك
سفير روسيا في مجلس الامن الدولي: لا جدوى من الخوف وتم تجنب حمام دم بين المدنيين الافغان
الصحة اللبنانية: 706 اصابات جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
سقوط عدد من القتلى بإطلاق نار من القوات الأميركية في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية
الرئيس الإيراني: يجب تبديل الهزيمة العسكرية والإنسحاب الأميركي من أفغانستان إلى فرصة لإعادة الحياة والأمن لهذا البلد
الخارجية الروسية: سيطرة طالبان على كابل كانت مفاجئة لموسكو لكنها جاءت نتيجة لفشل واشنطن في أفغانستان
الحزب الجمهوري الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رويترز عن مسؤول في طالبان: أكثر من 90 بالمئة من المباني الحكومية في البلاد باتت تحت سيطرة الحركة
سلطات مطار كابل: إلغاء كل الرحلات التجارية من المطار بسبب الفوضى الحاصلة
سقوط عدد من القتلى بإطلاق نار من القوات الأميركية في مطار كابل لمنع الأفغان من ركوب الطائرات العسكرية
الرئيس الإيراني: يجب تبديل الهزيمة العسكرية والإنسحاب الأميركي من أفغانستان إلى فرصة لإعادة الحياة والأمن لهذا البلد
الخارجية الروسية: سيطرة طالبان على كابل كانت مفاجئة لموسكو لكنها جاءت نتيجة لفشل واشنطن في أفغانستان
الحزب الجمهوري الأميركي: ما يحدث في أفغانستان يعيد إلى الأذهان انسحاب أميركا من فيتنام عام 1975
تركيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها 3 ولايات شمال البلاد الى 70 ضحية
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
بايدن: أمرت بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء
منذ 1 ساعة
16 August، 2021
بايدن
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