بايدن: أمرت بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 00:44

بايدن: أمرت بنشر 6 آلاف جندي في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء

منذ 1 ساعة 16 August، 2021
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