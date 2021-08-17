بايدن: لن أكرر الخطأ الذي ارتكبناه في الماضي بأفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 00:44

بايدن: لن أكرر الخطأ الذي ارتكبناه في الماضي بأفغانستان

منذ 2 ساعة 16 August، 2021
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