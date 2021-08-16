التحكم المروري : اعادة فتح السير على طريق عام ضهر البيدر مفرق مكسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2021 - 19:48

التحكم المروري : اعادة فتح السير على طريق عام ضهر البيدر مفرق مكسة

منذ 30 mins 16 August، 2021
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